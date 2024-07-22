Ташуев назвал мотивацию Чалова к переезду в Грецию

По последним слухам, нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в стан чемпиона Греции. На форварда претендует ПАОК.

Известный российский тренер Сергей Ташуев порассуждал о главных мотивах Фёдора к переезду в южную страну.

«Есть слагаемые — поиграть в другой стране, пожить в другой стране, увидеть другой футбол, изучить язык. Многие факторы влияют на решение — семья, климат. Но ясно, что главное — футбол», - рассуждает Ташуев для «РБ Спорт».

Как добавил Сергей Абуезидович, греческий чемпионат вряд ли можно назвать чемпионатом сильнее, чем российский. Однако тренеры достойного уровня в лиге Греции присутствуют.

Чалов, напомним, является воспитанником московского ЦСКА.