Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев, конечно, футболист хороший»

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Виллиам де Оливейра высказался про Александра Соболева. Форварда московского «Спартака» уже не первую неделю сватают в питерский клуб.

«О футболистах других клубов ничего не комментируем. Посмотрим, кого получится приобрести. Соболев, конечно, хороший футболист — он забивает и создает острые моменты у ворот соперника», - приводит Слова специалиста «РБ Спорт».

Тренер добавил одну простую причину, по которой Соболев не сможет выиграть конкуренцию у Матео Кассьерры, основного форварда питерцев.

«Он её не выигрывает, потому что он не наш игрок», - сказал Оливейра.