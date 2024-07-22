Пономарёв: «Заболотный в «Химках» никакой»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен игрой форварда Антона Заболотного за новый клуб. Летом футболист перебрался в подмосковные «Химки».

«Мяч он не забил, а затолкал. Это всё ерунда. Просто у него не вышло. В целом ничего полезного он не сделал. Нет, он не будет там играть. Думаю, он ненадолго в «Химках», - говорит Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Химки» не обыграли дома «Динамо» из Махачкалы. Поединок, наполненный незабитыми 11-метровыми в исполнении химчан, завершился ничьей – 1:1. Заболотный забил за команду дебютный гол.