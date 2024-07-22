«Акрон» из Тольятти объявил о пополнении состава. В клуб перебрался форвард сборной Кабо-Верде Жилсон Беншимол. Срок контракта не сообщается, однако клуб отмечает, что соглашение долгосрочное.

Футболисту 22 года, ранее в рамках взрослой профессиональной карьеры Жилсон выступал исключительно за португальский «Эшторил». В позапрошлом и прошлом сезонах нападающий играл за «Бенфику-Б». В активе игрока 15 выходов на поле за сборную Кабо-Верде.

Напомним, что «Акрон» уже стартовал в дебютном для клуба сезоне РПЛ. В первом туре тольяттинцы проиграли в гостях «Локомотиву» в результативном поединке – 2:3.