Глушаков: «Чувствовал несправедливость, когда не играл в РПЛ»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о прошлом сезоне. В рамках него опытный хавбек не выступал в РПЛ.

«Год без участия в РПЛ прошёл плохо. Ничего страшного. Что чувствовал? Несправедливость. Но теперь я в РПЛ, так что рад», - говорит Денис для «Спорт-Экспресса».

Напомним, этим летом Глушаков обрёл новый клуб в лице подмосковных «Химок». Футболист в сезоне предыдущем играл за костромской «Спартак» в рамках Второй лиги и за ереванский «Урарту» в чемпионате Армении.

«Химки» в первом матче нового сезона сыграли вничью дома против «Динамо» из Махачкалы.