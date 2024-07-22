Губерниев назвал тренера, который может навести порядок в «Спартаке»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Деян Станкович уже в обозримом будущем покинет должность главного тренера «Спартака». По мнению Губерниева, навести порядок в стане «красно-белых» мог бы Игорь Шалимов.

«С моей точки зрения порядок в «Спартаке» может наступить, если, допустим, пригласят Игоря Шалимова», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что в дебютном матче под руководством Деяна Станковича «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счётом 0:2. Теперь «красно-белые» будут готовиться к игре против «Химок», которая запланирована на 28 июля.

Добавим, что 55-летний Игорь Шалимов сейчас не имеет тренерской работы.

Губерниев: «Станковича скоро выгонят из «Спартака»