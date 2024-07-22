«Пари НН» и «Рубин» назвали составы на последний матч первого тура РПЛ

22 июля в понедельник в Нижнем Новгороде завершается первый тур нового сезона Российской премьер-лиги. Сойдутся в поединке местный «Пари НН» и казанский «Рубин». Оба клуба назвали свои стартовые составы на это событие.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Боженов, Александров, Стаматов, Калинский, Карапузов, Мухин, Зе Турбо, Боселли;

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Рожков, Вуячич, Зотов, Вада, Йочич, Шабанхаджай, Даку.

Напомним, что этот матч – последний в первом туре сезона РПЛ-2024/25. «Рубин» в прошлом сезоне занял восьмое место в Премьер-лиге, «Пари НН» - 14-е и спасся в стыковых матчах.

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