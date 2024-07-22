Губерниев: «Станковича скоро выгонят из «Спартака»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал неудачный старт «Спартака» в новом чемпионате России. Как известно, в воскресенье «красно-белые» потерпели поражение в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2.

По мнению Губерниева, Деян Станкович не проработает на должности главного тренера «Спартака» много времени.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов», - цитирует Губерниева Metaratings.

Во втором туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Химок» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 28 июля.