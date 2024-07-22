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Губерниев: «Станковича скоро выгонят из «Спартака»

22 Июля 2024 • 18:52 Комментировать
Оренбург
2:0
Спартак Москва

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал неудачный старт «Спартака» в новом чемпионате России. Как известно, в воскресенье «красно-белые» потерпели поражение в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2.

По мнению Губерниева, Деян Станкович не проработает на должности главного тренера «Спартака» много времени.

«Деяна Станковича скоро выгонят. Тут двух мнений быть не может. Возможно, это такой вид футбольного мазохизма. Туда приходят люди, которые не знают футболистов», - цитирует Губерниева Metaratings.

Во втором туре Премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Химок» на выезде. Матч пройдёт в воскресенье, 28 июля.

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Сегодня, 22 Июля
19:50 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Зенита» Оливейра: «Соболев, конечно, футболист хороший»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Заболотный в «Химках» никакой»
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Акрон» усилился форвардом сборной Кабо-Верде официально
19:21 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Чувствовал несправедливость, когда не играл в РПЛ»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Губерниев назвал тренера, который может навести порядок в «Спартаке»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» и «Рубин» назвали составы на последний матч первого тура РПЛ
18:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Станковича скоро выгонят из «Спартака»
18:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Спартак» продолжает играть в лоскутный футбол»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Станковичу нужно дать время»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок»: «Мы точно обыграем «Зенит» один раз»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов – о «Локомотиве»: «Не увидел никакой мысли»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин высказался о своём состоянии
18:16 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Джикию в «Велес» я не звал»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой указал на проблему «Спартака»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Мне всегда важно забивать с самого начала сезона»
18:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал, как тренируется Давила видео
17:57 · Россия. Премьер-лига
Джикию ждут в «Динамо» из Махачкалы
17:52 · Россия. Премьер-лига
Мирзов высказался о матче против «Спартака»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Петржела вынес вердикт по карьере Дзюбы в РПЛ
17:41 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин хочет, чтобы «Динамо» стало чемпионом России за четыре-пять туров до финиша
17:28 · Россия. Премьер-лига
Егор Сорокин стал игроком «Кайрата» официально
17:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Игроки «Локомотива» могли забивать «Акрону» и больше»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Приглашу Месси в «Химки»
16:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не продал Сперцяна клубу из Франции
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