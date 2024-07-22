Ташуев: «Спартак» продолжает играть в лоскутный футбол»

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о московском «Спартаке». «Народная команда» очень неприятно удивила своих многочисленных болельщиков в первом туре РПЛ, проиграв «Оренбургу» в воскресенье.

«Пока «Спартак» продолжает играть в лоскутный футбол. Есть исполнители, есть эпизоды, но цельной картины игры нет. Поражён организацией игры в обороне, там игрок «Оренбурга» уже на второй минуте один на один вышел. Защитники «Спартака» не подготовлены, не понимают, как играть», - говорит Ташуев для Metaratings.

Напомним, что матч в Оренбурге стал первым официальным для Деяна Станковича в роли нового главного тренера «Спартака».