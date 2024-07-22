Гаврилов: «Станковичу нужно дать время»

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о стартовом матче «красно-белых» в новом сезоне РПЛ. Столичный клуб на выезде сенсационно проиграл «Оренбургу» (0:2). Это был первый официальный матч «Спартака» под руководством нового главного тренера – Деяна Станковича.

«Поражения не ожидал, но и в атаке команда особо ничего не показала. Об игре судить рано, позади один матч. Стоит немного подождать и посмотреть, что будет дальше. А Станковичу надо дать время», - говорит Гаврилов Metaratings.

Напомним, что во втором по счёту туре «Спартак» снова ожидает выездной матч. Противостоять в поединке «красно-белым» будут подмосковные «Химки».