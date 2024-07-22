Инвестор «Химок»: «Мы точно обыграем «Зенит» один раз»

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов уверен в том, что команде удастся хотя бы один раз обыграть «Зенит» в новом сезоне.

«Что касается победы над «Зенитом», мы точно победим один раз. Это факт. А по поводу чемпионата, наверное, это громко сказано. Но не будешь мечтать о звёздах, на луну не попадешь», - цитирует Садыгова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Химки» не смогли обыграть махачкалинское «Динамо» - матч завершился вничью со счётом 1:1. Теперь подмосковная команда готовится к домашней игре против «Спартака», которая пройдёт 28 июля.

Отметим, что «Химки» и «Зенит» сыграют между собой в Премьер-лиге довольно скоро – 18 августа.