Валерий Баринов – о «Локомотиве»: «Не увидел никакой мысли»

Знаменитый болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов не в восторге от того, как его любимая команда начала сезон. В первом туре «Локо» победил дома «Акрон», но пропустил два мяча – 3:2.

«Если «Локомотив» и дальше будет так играть, то в пятёрку не попадёт. Я не понял замысла команды, не увидел никакой мысли», - делится Баринов для Metaratings.

Особенно он актёр отметил потерю «Локо» ведущих игроков. системообразующих игроков.

«Больше всего я жалею об уходе Антона Миранчука», - добавляет Баринов.

Во втором туре нового сезона Премьер-лиги «железнодорожникам» предстоит сыграть против московского «Динамо» на выезде. «Бело-голубые» в первом туре обыграли дома уверенно «Факел» (3:1).