Тюкавин высказался о своём состоянии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий по поводу своей текущей готовности.

«Я приехал позже из-за матча сборной. Ещё чуть-чуть, и буду в полной кондиции. Но те сборы, что застал, были тяжёлыми – жара стояла, добавилось несколько новых упражнений. Было непросто», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Динамо» на своём поле обыграло «Факел» со счётом 3:1. Константин Тюкавин провёл на футбольном поле 90 минут, но так и не смог отметиться результативным действием в виде гола или голевого паса на партнёра.

Во втором туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет против «Локомотива» 27 июля.