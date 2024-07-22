Кутепов: «Джикию в «Велес» я не звал»

Защитник московского «Велеса» Илья Кутепов высказался про Георгия Джикию. Опытный защитник до сих пор не нашёл себе клуб. По итогу минувшего сезона Георгий покинул московский «Спартак» в статусе свободного агента.

«Жора сам выберет, где ему продолжить карьеру. С ним не связывался, в «Велес» не звал. Думаю, он найдёт себе достойный клуб. Я со спартачами практически не общаюсь», - говорит Кутепов для портала Metaratings.

Напомним, что в «Спартаке» Джикия провёл последние семь лет карьеры. Опытного футболиста связывают с махачкалинским «Динамо», которое отныне выступает в Российской премьер-лиге.