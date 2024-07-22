Известный в прошлом футболист Александр Мостовой указал на проблему «Спартака». Как известно, в стартовом туре Премьер-лиги «красно-белые» проиграли в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2.

По мнению Мостового, новый тренер «Спартака» Деян Станкович ещё не успел разобраться со стартовым составом.

«Станкович три недели в команде, поэтому пока не разбирается с основным и неосновным составом. Я посмотрел стартовый состав и удивился – двоих-троих человек там не должно быть. Так что Станковичу надо три-четыре тура посмотреть, кто в каком состоянии», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Во втором туре Премьер-лиги «Спартак» будет тоже играть на выезде – против «Химок». Этот матч пройдёт в воскресенье, 28 июля.