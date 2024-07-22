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Кассьерра: «Мне всегда важно забивать с самого начала сезона»

22 Июля 2024 • 18:10 Комментировать

В субботу питерский «Зенит» ударно начал новый сезон Российской премьер-лиги. В Самаре действующий чемпион страны разгромил местные «Крылья Советов» - 4:0. Форвард «Зенита» Матео Кассьерра, забивший второй гол своего клуба, поделился ощущениями от произошедшего.

«Всегда важно забивать с самого начала сезона. Сезон долгий, хочу поймать голевой ритм с первых же матчей. Рад, что это удалось сделать в Самаре. Буду стараться в том же ключе», - говорит Кассьерра телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» по итогу прошлого сезона завоевал требл, а Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ. Во втором туре питерцы сыграют в гостях против казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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