Кассьерра: «Мне всегда важно забивать с самого начала сезона»

В субботу питерский «Зенит» ударно начал новый сезон Российской премьер-лиги. В Самаре действующий чемпион страны разгромил местные «Крылья Советов» - 4:0. Форвард «Зенита» Матео Кассьерра, забивший второй гол своего клуба, поделился ощущениями от произошедшего.

«Всегда важно забивать с самого начала сезона. Сезон долгий, хочу поймать голевой ритм с первых же матчей. Рад, что это удалось сделать в Самаре. Буду стараться в том же ключе», - говорит Кассьерра телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» по итогу прошлого сезона завоевал требл, а Кассьерра стал лучшим бомбардиром РПЛ. Во втором туре питерцы сыграют в гостях против казанского «Рубина».