Накануне в ЦСКА сообщали о возвращении в расположение клуба Виктора Давилы. Теперь московский клуб объявил о том, что к игре второго тура Премьер-лиги команда готовится в полном составе. «Армейцы» даже показали видео, на котором 26-летний Давила индивидуально тренируется.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» на выезде – 0:0. Во втором туре команда Марко Николича будет играть в гостях у «Пари НН». Игра пройдёт в субботу, 27 июля.

Всего за ЦСКА Виктор Давила провёл 32 официальных матча, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.