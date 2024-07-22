Джикию ждут в «Динамо» из Махачкалы

Защитник Георгий Джикия остался без клубной прописки по завершению сезона 2023/2024, когда истёк срок его контракта со «Спартаком». 30-летний футболист может продолжить карьеру в махачкалинском «Динамо», о чём поведал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы Жору ждём. Если он придёт, для нас это будет большой-большой успех», - цитирует Газизова «РБ Спорт».

По словам Газизова, он позвал Джикию в «Динамо», как и президент махачкалинского клуба Гаджи Гаджиев. Газизов добавил, что через несколько дней он планирует позвонить футболисту и узнать ситуацию.

В первом туре РПЛ «Динамо» из Махачкалы сыграло вничью с «Химками» - 1:1.