Мирзов высказался о матче против «Спартака»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался насчёт своих ожиданий от матча второго тура Российской премьер-лиги против «Спартака». В своё время футболист поиграл за «красно-белых».

«Со «Спартаком» всегда играть приятно, антураж особый – не хочется портить настроение болельщикам «Спартака», но победить нам очень хочется. «Спартак» по всему, и по болельщикам в том числе – топ-клуб. Я был там, знаю, о чём говорю», - цитирует Мирзова «РБ Спорт».

Матч чемпионата России между «Химками» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 28 июля. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:1.