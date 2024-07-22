Петржела вынес вердикт по карьере Дзюбы в РПЛ

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы. По мнению Петржелы, 35-летний футболист вряд ли сможет найти себе новую команду в Российской премьер-лиге.

«Карьера Дзюбы в РПЛ завершена с вероятностью 99%. Кому нужен 35-летний игрок, который не проходил подготовку к сезону на летних сборах? Поэтому сложно представить, что какой-то клуб РПЛ рискнёт его подписать», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Как известно, Артём Дзюба остался без клубной прописки по итогам сезона 2023/2024, когда у футболиста истёк срок трудового соглашения с «Локомотивом». Московский клуб принял решение не предлагать опытному футболисту новый контракт.