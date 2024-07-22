Тюкавин хочет, чтобы «Динамо» стало чемпионом России за четыре-пять туров до финиша

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин озвучил весьма амбициозную цель – досрочное чемпионство. Форвард хочет, чтобы «бело-голубые» стали недосягаемыми уже за четыре-пять туров до финиша сезона.

«Зенит»? Молодцы они. Но будем бороться, стараться обыгрывать всех. Посмотрим, как будет. Сезон только начали. Но мне хочется, чтобы для нас всё хорошо закончилось, чтобы чемпионство мы взяли за четыре-пять туров», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Как известно, весной «Динамо» было максимально близко к тому, чтобы стать чемпионом впервые с 1976 года. Команде Марцела Лички для сохранения места на вершине было достаточно набрать очки в гостях у «Краснодара», но москвичи потерпели поражение с минимальным счётом 0:1. Как следствие, динамовцы финишировали третьими.