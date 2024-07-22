Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тюкавин хочет, чтобы «Динамо» стало чемпионом России за четыре-пять туров до финиша

22 Июля 2024 • 17:41 Комментировать

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин озвучил весьма амбициозную цель – досрочное чемпионство. Форвард хочет, чтобы «бело-голубые» стали недосягаемыми уже за четыре-пять туров до финиша сезона.

«Зенит»? Молодцы они. Но будем бороться, стараться обыгрывать всех. Посмотрим, как будет. Сезон только начали. Но мне хочется, чтобы для нас всё хорошо закончилось, чтобы чемпионство мы взяли за четыре-пять туров», - цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Как известно, весной «Динамо» было максимально близко к тому, чтобы стать чемпионом впервые с 1976 года. Команде Марцела Лички для сохранения места на вершине было достаточно набрать очки в гостях у «Краснодара», но москвичи потерпели поражение с минимальным счётом 0:1. Как следствие, динамовцы финишировали третьими. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду определился с клубом, «Барселона» подпишет топового нападающего, а в сборной Англии будет фиктивный тренер – в главных слухах недели В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось «Барселона» решила купить сразу трёх игроков сборной Испании Назван самый дорогой футболист по общей сумме трансферов - это не Роналду и Мбаппе Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте После подписания Барко «Спартак» попытается заполучить ещё одного футболиста Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити»
Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель У «Реала» есть серьёзная проблема ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.07.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
Рубин Рубин
2.60 3.25 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Июля
18:16 · Россия. Премьер-лига
Кутепов: «Джикию в «Велес» я не звал»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой указал на проблему «Спартака»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Мне всегда важно забивать с самого начала сезона»
18:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА показал, как тренируется Давила видео
17:57 · Россия. Премьер-лига
Джикию ждут в «Динамо» из Махачкалы
17:52 · Россия. Премьер-лига
Мирзов высказался о матче против «Спартака»
17:47 · Россия. Премьер-лига
Петржела вынес вердикт по карьере Дзюбы в РПЛ
17:41 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин хочет, чтобы «Динамо» стало чемпионом России за четыре-пять туров до финиша
17:28 · Россия. Премьер-лига
Егор Сорокин стал игроком «Кайрата» официально
17:12 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Игроки «Локомотива» могли забивать «Акрону» и больше»
16:58 · Россия. Премьер-лига
Артига: «Приглашу Месси в «Химки»
16:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не продал Сперцяна клубу из Франции
16:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал футболиста «Динамо», который должен тащить команду на вершину российского футбола эксклюзив
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «КАМАЗ» стали партнёрами – на стадионе пройдёт тест-драйв тягачей
16:06 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» озвучили серьёзную задачу команды в РПЛ
15:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой дал неутешительный прогноз по «Спартаку»
15:45 · Россия. Премьер-лига
Дьяков порассуждал о матчах Кубка России и Лиги чемпионов, которые начнутся в одно время эксклюзив
15:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Если «Спартак» при Байдене не очень, то сможет ли он прибавить при Трампе?»
15:35 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали примерный заработок на трансфере Веры
15:05 · Россия. Премьер-лига
Червиченко рассказал, почему «Спартак» неудачно начал сезон эксклюзив
14:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил дебют махачкалинского «Динамо» в РПЛ
13:54 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Худяков не остался в России
13:47 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта зарплата Худякова в «Штурме»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Агент форварда из Марокко отреагировал на информацию об интересе «Динамо» эксклюзив
12:53 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, сколько планирует забить голов в новом сезоне РПЛ
Все новости
Рекомендуем