Алматинский «Кайрат» объявил о переходе российского игрока обороны Егора Сорокина. Футболист подписал соглашение до конца сезона-2025.

Последним клубом Сорокина был «Елимай» из Казахстана, в нём он оказался минувшей весной. Ранее в карьере выступал в основном за российские клубы, такие как казанский «Рубин» и «Краснодар». Сейчас защитнику 28 лет.

Напомним, что главным тренером «Кайрата» прямо сейчас является бывший российский бомбардир Александр Кержаков. На данный момент алматинский клуб идёт на третьем месте турнирной таблицы первенства, располагая в активе 22 баллами.