Точилин: «Игроки «Локомотива» могли забивать «Акрону» и больше»

Бывший динамовец, а ныне тренер Александр Точилин поделился своим впечатлением об игре «Акрона» в первом туре Российской премьер-лиги.

«В команде после выхода в РПЛ – большие изменения. Может быть, времени было мало, чтобы наладить и организовать игру в обороне. В атаке смело и креативно, но в обороне много проблем. Игроки «Локомотива» могли и больше забивать», - делится Точилин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в минувшую субботу «Акрон» сыграл первый матч в РПЛ в клубной истории, что насчитывает несколько лет. На выезде клуб из Самарской области проиграл московскому «Локомотиву» в наполненном голами матче – 2:3.

Во втором туре «Акрону» предстоит гостить у одного из главных разочарований первого тура РПЛ – «Факела» в Воронеже.