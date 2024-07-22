Артига: «Приглашу Месси в «Химки»

Главный тренер «Химок» Франк Артига отреагировал на предположение о том, что остановить «Зенит» команде мог бы помочь звёздный нападающий Лионель Месси.

«Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам», - цитирует Артигу «РБ Спорт».

В стартовом туре Премьер-лиги «Химки» на своём поле сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:1. Теперь Франк Артига будет готовить команду к домашней игре против «Спартака», которая состоится 28 июля.

Напомним, что «Зенит» выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в каждом из шести предыдущих сезонов.