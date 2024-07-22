«Краснодар» не продал Сперцяна клубу из Франции

В последнее время обсуждения возможного трансфера атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу немного поутихли. Впрочем, 24-летний футболист остаётся на радарах некоторых клубов.

Как стало известно Foot Mercato, недавно предложение по трансферу Сперцяна отправлял «Ланс». Впрочем, «Краснодар» ответил на это предложение отказом, не желая расставаться с одним из своих лидеров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Эдуарда Сперцяна в 20 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом чемпионате Франции «Ланс» финишировал на седьмой позиции.