«Зенит» и «КАМАЗ» стали партнёрами – на стадионе пройдёт тест-драйв тягачей

«Зенит» официально объявил о начале сотрудничества с брендом «КАМАЗ». Он будет представлен на игровой форме команды, а также на рекламных носителях стадиона «Газпром Арена» во время домашних матчей.

«Кроме того, на главном стадионе Петербурга пройдёт тест-драйв автомобилей KAMAЗ поколения К5», - говорится в пресс-релизе в числе прочего.

На минувших выходных в стартовом туре Российской премьер-лиги «Зенит» крупно, со счётом 4:0, обыграл на выезде «Крылья Советов». Теперь команда Сергея Семака готовится к гостевому матчу чемпионата против «Рубина». Игра пройдёт в субботу, 27 июля.