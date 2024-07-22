В «Ахмате» озвучили серьёзную задачу команды в РПЛ

Руслан Газзаев, который в «Ахмате» занимает должность спортивного директора, озвучил задачу команды на чемпионат России сезона 2024/2025. По словам Газзаева, грозненцы хотят финишировать в пятёрке сильнейших.

«Задача команды на сезон – быть в пятёрке. Эту задачу перед нами поставил президент клуба», - цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, что в стартовом туре Российской премьер-лиги «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» - 1:1. Следующий матч грозненцы проведут 28 июля – против «Оренбурга» на выезде.

Добавим, что прошлый чемпионат России «Ахмат» завершил на 10-й позиции в турнирной таблице.