Мостовой дал неутешительный прогноз по «Спартаку»

«Спартак» плохо стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги. В воскресенье вечером команда Деяна Станковича проиграла в гостях у «Оренбурга» с результатом 0:2. Своими мыслями о перспективах «красно-белых» поделился известный в прошлом футболист Александр Мостовой. По его словам, «Спартак» слабо выступает как в атаке, так и в обороне.

«Весь последний год красно-белые слабо играют в нападении: от игроков линии атаки исходит мало остроты, нет никаких комбинаций. Про игру в защите вообще молчу. Если Станкович не наладит игру в обороне, «Спартак» пропустит 50 мячей в этом сезоне РПЛ», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

Во втором туре Российской премьер-лиги «Спартак» будет играть против «Химок» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 28 июля, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.