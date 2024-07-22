Губерниев: «Если «Спартак» при Байдене не очень, то сможет ли он прибавить при Трампе?»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев иронично высказался о перспективах «Спартака». Губерниев связал «красно-белых» с президентской гонкой в США, из которой накануне выбыл действующий президент Джо Байден.

«Вот о чём подумалось… Если «Спартак» при Байдене не очень, сможет ли прибавить при Трампе? А если Камала Харрис? Что тогда будет со «Спартаком»? – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» неудачно начал путь в новом чемпионате России. В стартовом туре Премьер-лиги команда Деяна Станковича проиграла в гостях у «Оренбурга» со счётом 0:2.