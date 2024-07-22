В «Оренбурге» назвали примерный заработок на трансфере Веры

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает должность спортивного директора, высказался о летнем трансфере атакующего полузащитника Лукаса Веры в «Химки». По словам функционера, уход Веры не является потерей для клуба, поскольку в последнее время аргентинец выступал не лучшим образом.

«Учитывая настроение, в котором он пребывал в последнее время, его уход – не потеря в плане футбола. В финансовом плане – это не тот заработок, который мог бы быть при продаже игрока в «Локомотив». Но в любом случае мы где-то 300 тысяч заработали», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Всего за «Оренбург» 27-летний Лукас Вера провёл 60 официальных матчей. В них атакующий полузащитник записал на свой счёт три гола и двенадцать результативных передач на партнёров по команде.