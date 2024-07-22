Червиченко рассказал, почему «Спартак» неудачно начал сезон

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Оренбурга» в матче первого тура РПЛ и ситуации в команде.

- Для вас такой старт «Спартака» является неожиданностью, или учитывая, что в команде новый тренер, возможны всякие шероховатости?

- Я не понимаю, почему у всех вызывает удивление поражение от «Оренбурга». Разве сейчас в «Спартаке» есть какие-то высококлассные футболисты? Там шикарный состав? Все игроки среднего уровня. В сборную могут попасть один – два человека. Максименко и тот вчера исполнил номер. С чего вдруг «Спартак» должен выигрывать у «Оренбурга» на его поле? Тем более, на искусственном газоне. Так что я считаю поражение закономерным. Тренер, судя по его последнему месту работы, тоже не панацея. Сейчас выбор наставника - как лотерея.

- Кандидатура Станковича вызывает у вас вопросы?

- Меня удивляет, что такой результат вызывает удивление у других людей.

- Вы предрекаете «Спартаку» участь середняка в этом сезоне?

- Не вижу, кем побеждать и набирать очки. В команде нет лидеров, харизматичных футболистов и четких связей. Зато есть недовольные персонажи. Так что сейчас «Спартак» больше дестабилизирован, чем нормально укомплектован по линиям.

- Как выходить из ситуации с недовольными? Надо продавать их?

- Не знаю. В клубе есть огромный штат сотрудников. Наверное, они могут собраться и решить, что делать с недовольными.

- Был ли смысл выпускать в матче с «Оренбургом» Соболева, который хочет уйти из «Спартака»? Не считаете, что это было тренерской ошибкой?

- Ну а кого еще ставить в атаку?

Реклама

- Мелёшина, например.

- Он пока только своими рассказами серьезный форвард, а не своими показателями. Я посмотрел матч «Зенита» с «Крыльями Советов». У питерцев по воротам стреляют минимум пять игроков. Причем, они это делают эффективно. Или посмотрите на нападение «Краснодара». А в «Спартаке» вообще никого такого нет. Нет ни одного игрока, который входил бы в тройку или пятерку лучших футболистов страны. Так чему удивляться? Сейчас «Спартак» совершенно разукомплектованный. Это не собранная команда, хотя клуб часто переплачивает за игроков.

- Станкович просит купить нового голкипера, и мы видели вчера ошибку Максименко. Нужен ли команде новый вратарь?

- Если делать выбор между Станковичем и Максименко, этого тренера уже сейчас можно отправлять домой.

- Почему?

- Потому что Максименко – качественный вратарь. А Станковичу еще предстоит доказать, что он вообще может кого-то тренировать. Хороший игрок – это не всегда хороший тренер.

- По вашему, «Спартак» не нуждается в новом голкипере?

- Есть два хороших вратаря. Любые голкиперы иногда ошибаются. А Максименко, на мой взгляд, был лучшим игроком «Спартака» в прошлом сезоне. Станкович же себя пока ничем не зарекомендовал.

Елена Григорьевская