Гаджиев оценил дебют махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Гаджи Гаджиев, который занимает должность президента махачкалинского «Динамо», высказался после дебютного матча команды в Российской премьер-лиге. Как известно, в воскресенье «Динамо» сыграло вничью в гостях у «Химок» со счётом 1:1.

«Я считаю, что всё нормально. Понятно, что надо играть лучше. Было волнение. Надо уметь с этим справляться, особенно в стартовом отрезке. В целом результат удовлетворительный», - цитирует Гаджиева «Спорт-Экспресс».

Во втором туре Премьер-лиги «Динамо» из Махачкалы сыграет против «Краснодара» на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.