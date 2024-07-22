Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Оренбурга» в матче первого тура РПЛ.

- Почему «Спартак» проиграл «Оренбургу»?

- «Оренбург» больше хотел победить. А «Спартак» допустил много ошибок. Он не был агрессивен. Не было видно, что он приехал побеждать.

- Как вам игра Соболева? Вы видите, что у него отсутствует мотивация? Был вообще смысл его выпускать?

- Никакого. Если футболист нацелен уйти в другой клуб, ведутся переговоры, толку от него не будет. Если его держать, это будет только вредить команде. Так и получилось. Если было предложение, надо было Александра отдавать. Играл бы Мелёшин или кто-то другой, и «Спартак» бы победил. В футболе важна мотивация и психология, потому что все живут в одной команде. Для Станковича это первая игра. Он не успел разобраться до конца. Плюс поставить игру команды не так просто. Он пробует все варианты. Но есть опытные футболисты: Зобнин, Максименко, Соболев, которые должны помочь Станковичу. Он еще новый человек и всех хочет проверить. Поэтому взять ответственность должны лидеры, которые давно находятся в коллективе. Но они не проявили себя в матче с «Оренбургом». Максименко неплохо играл, но допустил такой ляп… Там не он один виноват, а еще и Умяров. В общем, играть на выезде против мотивированного соперника, у которого хорошо поставлена игра, тяжело.

- Как прокомментируете ошибку Максименко?

- Видимо, тренер просит начинать атаки через пас, но должно быть взаимопонимание между игроками. На пятьдесят процентов в этом голе виноват Умяров, который был открыт и не смог принять мяч. И из-под него выскочил игрок. Я считаю, в «Спартаке» есть сильнее ребята, чем Умяров. Например, Литвинов. Он лучше играет в организации атак. А два разрушителя – Зобнин и Умяров – это много для «Спартака». В созидании они слабые.

- У «Спартака» будут проблемы с вратарями в этом сезоне?

- Такой проблемы нет. Максименко – хороший голкипер, хотя у него есть проблемы в игре ногами. Надо это тренировать.

- Если разбирать тактику игры «Спартака» и состав, у вас есть здесь вопросы к Станковичу?

- Он ищет. Сейчас явных лидеров, как был Промес, нет. На каждую позицию имеется два-три человека примерно одинакового уровня. Поэтому тренер еще не определился. Но время идет, и все будет нормально. Просто лидерам «Спартака» надо помочь Станковичу и повести за собой команду.

Реклама

- То есть в дальнейшем у «красно-белых» будут такие же ошибки, пока тренер не определит для себя основной состав?

- Весь первый круг «Спартак» будет колбасить, пока он не определится со стартовым составом. И это не только его проблема. Кроме «Зенита», у всех клубов будет такое брожение, удачные матчи будут чередоваться с неудачными.

Елена Григорьевская