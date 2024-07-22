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Булыкин назвал футболиста «Динамо», который должен тащить команду на вершину российского футбола эксклюзив

22 Июля 2024 • 16:40 Комментировать

Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболиста, который должен тащить команду на вершину российского футбола.

«В прошлом году Тюкавин был молодым, сейчас уже опытный и должен взять лидирующие и бомбардирские качества на себя. Он должен играть в каждой игре, забивать и тащить «Динамо» на вершину российского футбола», — сказал Булыкин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 17 голами и 10 результативными передачами. Контракт 22-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин РПЛ Константин Тюкавин ещё теги
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