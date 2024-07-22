Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал футболиста, который должен тащить команду на вершину российского футбола.

«В прошлом году Тюкавин был молодым, сейчас уже опытный и должен взять лидирующие и бомбардирские качества на себя. Он должен играть в каждой игре, забивать и тащить «Динамо» на вершину российского футбола», — сказал Булыкин.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, отметившись 17 голами и 10 результативными передачами. Контракт 22-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.