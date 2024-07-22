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Стало известно, почему Худяков не остался в России

22 Июля 2024 • 13:54 Комментировать

В понедельник было объявлено о переходе вратаря Даниила Худякова в австрийский «Штурм». Ранее 20-летний футболист не смог договориться о продлении контракта с «Локомотивом», воспитанником которого он является. Владимир Кузьмичёв, который ранее возглавлял академию «железнодорожников» объяснил, почему Худяков не остался в российском футболе.

«У Худякова не было категоричного решения уехать в Европу. Дело в том, что в России компенсация за переход свободного агента довольно высокая, а у нас менеджмент, если игрок особо не играл последний сезон, не вспоминает о качествах и прошедших играх футболиста», - цитирует Кузьмичёва Sport24.

Кузьмичёв добавил, что заинтересованные российские клубы не могли позволить себе выплатить сумму компенсации. А вот для европейских клубов сумма получилась гораздо более низкой, чем и воспользовался «Штурм».

Раскрыта зарплата Худякова в «Штурме»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Штурм Владимир Кузьмичёв Даниил Худяков ещё теги
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