Раскрыта зарплата Худякова в «Штурме»

В понедельник было объявлено о подписании контракта между «Штурмом» и голкипером Даниилом Худяковым. Молодой футболист этим летом покинул «Локомотив», отказавшись продлевать трудовой договор.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в «Штурме» 20-летний Худяков будет зарабатывать 10 тысяч евро в месяц чистыми. При этом ранее футболист отказался от предложения «Локомотива» с зарплатой втрое выше.

В то же время источник отмечает, что «Штурм» выплатил «Локомотиву» компенсацию за Худякова в размере 310 тысяч евро.

Ранее Даниил Худяков провёл за первую команду «Локомотива» 34 матча, в которых пропустил 61 гол.