В прессе появилась информация о том, что «Динамо» интересен нападающий Мехди Маухуб, который представляет клуб «Раджа Касабланка» в родном Марокко. Комментарий на этот счёт дал агент Анис эль-Мехди, который работает с 21-летним футболистом.

«Да, это правда, интерес из России есть», - сказал агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Мехди Маухуб оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 600 тысяч евро. Футболист имеет за плечами более десяти игр за юношеские и молодёжную сборные Марокко.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в субботу, 27 июля, - против «Локомотива».