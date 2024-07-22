Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» предложил «Зениту» забить 100 мячей в юбилейном сезоне.

«В руководстве «Зенита» и тренерском штабе должны поставить задачу, что в сезоне-2024/25 забить 100 мячей. Попробовать забить 100 мячей, включая игры в Кубке России и чемпионата.

Получится ли? Матчи Кубка, чемпионат. Так будет интересно, играть на то, чтобы забить 100 голов. В Английской премьер-лиге и «Манчестер Сити» забивал, и «Ливерпуль» подходил к этой отметке. Там 38 матчей, а у нас с Кубком под 40 выйдет. Пусть в разных турнирах, но будет символично, если «Зенит» в год своего 100-летия забьёт 100 голов.

В заключении бросаю вызов! Забьёте ли вы 100 мячей? Потому что седьмой раз вы станете чемпионом – 100%, а вот сможете ли вы 100 голов забить – это вопрос», — сказал Селюк.

Сезон-2024/25 является юбилейным для «Зенита». Команда празднует столетие, клуб основан 25 мая 1925 года.