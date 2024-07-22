Тюкавин рассказал, сколько планирует забить голов в новом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин предположил, сколько голов забьет в сезоне-2024/2025.

«Сколько мячей планирую забить? Постараюсь, как в прошлом сезоне, минимум 15, а дальше уже посмотрим, как сложится», - приводит слова 22-летнего футболиста Legalbet.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 30 поединков за «бело-голубых». Константин записал на свой счет 15 забитых мячей и девять голевых передач.

В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ «Динамо» на своем поле принимало воронежский «Факел». Подопечные Марцела Лички одержали победу со счетом 3:1.