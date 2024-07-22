Сёмин: «Зенит» значительно сильнее, чем в прошлом сезоне»

Экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об уверенном старте петербургского «Зенита» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» оставил самое лучшее впечатление. «Зенит» в хорошей форме, игроки хорошо подготовлены, команда выглядит очень предпочтительно. «Зенит» кажется значительно сильнее, чем в прошлом сезоне», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

В первом туре чемпионата России петербургскому клубу противостояли «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе в Самаре и завершилась крупной победой «Зенита» со счетом 4:0. В следующем матче команда Сергея Семака сыграет с «Рубином».