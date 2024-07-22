Лопырёва назвала главных конкурентов «Зенита»

Модель и посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырёва высказалась о титульной гонке в новом сезоне Российской премьер-лиги.

Жду интересную гонку за чемпионство! Какие команды, могут составить конкуренцию «Зениту»? «Динамо» и «Краснодар» хороши. Но душой я за «Спартак» и «Ростов», - передает слова Лопырёвой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» в прошлом сезоне вновь стал чемпионом Российской премьер-лиги. В стартовом туре нового розыгрыша чемпионата страны подопечные Сергея Семака разгромно победили самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.