Сёмин высказался о переходе Худякова в «Штурм»

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о переходе российского голкипера Даниила Худякова в австрийский «Штурм». Стороны подписали долгосрочный трудовой договор.
«Только время и его работа покажут, правильное это решение или нет. Но ему стоило переходить, так как в «Локомотиве» фактически не играл. Он молодой и, на мой взгляд, перспективный», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
Худяков – воспитанник футбольной академии «Локомотива». В прошлом сезоне вратарь не сыграл ни одного матча за московскую команду. Даниил покинул «железнодорожников» на правах свободного агента.
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