Белоус: «Спартак» запросил неадекватные деньги за Соболева»

«Знаю, какие деньги запросил «Спартак» у «Зенита». На мой взгляд, они неадекватные. Скорее всего, трансфер не состоится. Да и маловероятно, что Соболев впишется в манеру игры питерцев», - передает слова Белоуса «Спорт-Экспресс».