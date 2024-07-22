Белоус: «Спартак» запросил неадекватные деньги за Соболева»

Футбольный функционер Юрий Белоус дал комментарий относительно информации о потенциальном переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Знаю, какие деньги запросил «Спартак» у «Зенита». На мой взгляд, они неадекватные. Скорее всего, трансфер не состоится. Да и маловероятно, что Соболев впишется в манеру игры питерцев», - передает слова Белоуса «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет получить за игрока 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата России Александр сыграл 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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