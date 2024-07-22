Худяков прокомментировал переход в «Штурм»

Вратарь Даниил Худяков высказался о трансфере в австрийский «Штурм». Российский футболист подписал с клубом долгосрочный трудовой договор.

«Штурм» - большой австрийский клуб, который постоянно участвует в еврокубках. Я рад, что сделал следующий шаг в карьере. Моя цель – развиваться как футболист. Надеюсь, что мы проведем успешный сезон», - передает слова голкипера пресс-служба «Штурма».

Даниил является воспитанником академии «Локомотива». За «железнодорожников» вратарь провел 34 встречи, в шести из которых сохранил свои владения на замке. Его рыночная стоимость – один миллион евро.