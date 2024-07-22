Караваев оценил разгромную победу «Зенита» в Самаре

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о крупной победе над самарскими «Крыльями Советов» в матче первого тура чемпионата России. Команда Сергея Семака выиграла со счетом 4:0.
«Счёт говорит сам за себя, хорошее начало чемпионата. Было бы очень неплохо столько же забивать в каждой игре. Рад за Глушенкова, пускай продолжает в том же духе», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Глушенков отметился дублем в поединке с «Крыльями Советов». Ранее в матче за OLIMPBET Суперкубок России полузащитник забил два мяча «Краснодару» (4:2).
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