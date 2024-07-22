Глушаков: «РПЛ стала хуже - нет топ-звёзд, которые были раньше»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о нынешнем уровне Российской премьер-лиги.
«Сейчас РПЛ стала хуже. Уже нет топ-звёзд и классных футболистов. Это касается и легионеров, и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже», - цитирует 37-летнего полузащитника Sport24.
В стартовом туре чемпионата России «Химки» на своем поле принимали махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Во втором туре Премьер-лиги подмосковная команда в родных стенах примет столичный «Спартак».
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