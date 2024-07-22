Глушаков: «РПЛ стала хуже - нет топ-звёзд, которые были раньше»

«Сейчас РПЛ стала хуже. Уже нет топ-звёзд и классных футболистов. Это касается и легионеров, и российских игроков. Многие лучшие россияне уехали за рубеж. Поэтому лига и стала хуже», - цитирует 37-летнего полузащитника Sport24.