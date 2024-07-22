Российский вратарь Даниил Худяков продолжит карьеру в Европе. Новым местом работы голкипера стал австрийский «Штурм», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Худяков перешел в команду на правах свободного агента и заключил долгосрочное трудовое соглашение. Предыдущим местом работы Даниила был московский «Локомотив».

Худяков является воспитанником академии «железнодорожников». В общей сложности голкипер провел за московскую команду 34 поединка во всех турнирах, в шести из которых отстоял на ноль. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в один миллион евро.