Кечинов: «Оренбург» по всем параметрам переиграл «Спартак»

Экс-футболист Валерий Кечинов поделился мнением о гостевом поражении московского «Спартака» от «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги.

«Результат матча логичный и справедливый. «Оренбург» по всем параметрам переиграл «Спартак». Будем надеяться, что в последующих турах «Спартак» будет играть гораздо увереннее», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что встреча в Оренбурге завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. В следующем матче чемпионата России подопечные Деяна Станковича на выезде сыграют против подмосковных «Химок».