Веденеев: «Рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали»

«Рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали. Что касается матча петербуржцев против «Крыльев», то они играли хуже, чем в Суперкубке. Все голы «Зенита» забивались в разреженном пространстве», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».