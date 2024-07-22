Веденеев: «Рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался об игре против самарских «Крыльев Советов» в рамках первого тура чемпионата России. «Сине-бело-голубые» выиграли со счетом 4:0.
«Рановато «Зениту» после первого тура вешать золотые медали. Что касается матча петербуржцев против «Крыльев», то они играли хуже, чем в Суперкубке. Все голы «Зенита» забивались в разреженном пространстве», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
В рамках второго тура чемпионата России петербургский коллектив на выезде встретится с казанским «Рубином». Поединок состоится 27 июля.
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