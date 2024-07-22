В «Акроне» раскрыли задачу на сезон

Хавбек тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко поведал о задаче своей команды на сезон-2024/2025 Российской премьер-лиги.
«Акрон» может удержаться в РПЛ за счет своей игры - мы играем в атакующий, комбинационный футбол. Задача - побеждать в каждом матче и начать следующий сезон в Премьер-лиге», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».
В первом туре чемпионата страны «Акрон» на выезде сыграл с московским «Локомотивом». Тольяттинская команда потерпела поражение со счетом 2:3. В следующем поединке «Акрон» встретится с воронежским «Факелом» 27 июля.
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