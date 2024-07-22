В «Акроне» раскрыли задачу на сезон

«Акрон» может удержаться в РПЛ за счет своей игры - мы играем в атакующий, комбинационный футбол. Задача - побеждать в каждом матче и начать следующий сезон в Премьер-лиге», - приводятся слова полузащитника на страницах «Спорт-Экспресса».